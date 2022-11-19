İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga! Daha yeni tahliye olmuştu ama...

Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'ndeki kuaförde, 16 Kasım günü öğle saatlerinde, 2 kişi arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cafer Kaynak, M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K. yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Cafer Kaynak tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olaydan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. M.D.'nin hayati tehlikesi sürerken, taburcu olan 4 yaralı gözaltına alındı.

CİNAYETE KARIŞTIĞI İDDİASI

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde, 2020 yılında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobildeki Lokman Çakır'ın (40) yaşamını yitirdiği olayın ardından 9 kişiyle birlikte tutuklanan, bu yıl da tahliye edilen S.U.'nun da bu kavgaya karıştığı belirtildi.

Emniyette 4 şüphelinin sorgularının devam ettiği, kaçtığı belirtilen S.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.