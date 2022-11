FİYATLAR ŞU AN İÇİN YETERLİ OLABİLİR

Alsancak'ta gevrek üretimi ve satışı yapan işletmeci Nazmiye Özaba, "Fiyatlar şu an için yeterli olabilir ama zamlar nedeniyle ileride nasıl olacağını bilemiyoruz. Her geçen gün bir ürüne zam geliyor. Fırıncıların da işi zor. Elektrik pahalı. Eleman ücretleri, sigortası var. İş yerinin elektrik ve su faturası var. Bir fırın olarak çok maliyet, aşırı gider var. Gelir var ama gider daha fazla. İzmir gevreği çok seviyor, boyoz da çok meşhur" dedi.