İZSU’nun arıtma tesisleri belgesiz çıktı

İZmir Çevre İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) bağlı, İzmir ve çevresinde bulunan 30 ilçenin, içme ve kullanma sularının arıtılmasını sağlayan merkezlere yönelik habersiz baskınlar gerçekleştirdi. 69 atık su arıtma tesisine yapılan eş zamanlı baskınlarda, atık sulardan örnekler alınıp analize gönderildi. Denetlemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU sınıfta kaldı.



Birçok arıtma tesisinin çevre izni alınmadan çalıştığı tespit edildi. Belgesiz çalışan tesisler, denetlenemediği için doğaya bıraktıkları atık suların, insan sağlığına zarar verdiği ve özellikle İzmir'de kronikleşen koku sorununa yol açtığı iddia edildi.



'KAPATILMALARI SÖZ KONUSU'

Alınan su örnekleri analiz için İzmir'de bulunan laboratuvarlar ile eş zamanlı olarak Çevre Bakanlığı'na ait Ankara Çevre Referans Laboratuvarı'na da gönderildi. Çıkan sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılacak. Sonrasında İzmir Çevre İl Müdürlüğü tarafından rapor hazırlanacak. Sonuçları Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olmayan tesislere para cezaları kesilecek. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde bu tesisler kapatılabilecek.



■ MELİH DEMİRTAŞ

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