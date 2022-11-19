Küçük Zümra ile ikinci kucaklaşma

İzmir'de geçen hafta bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 1,5 aylık bebeğini kurtaran itfaiye eri, aileyle bir araya geldi. Geçen hafta Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangının alt katları sarması sonucu 4. katta mahsur kalan anne Havva Araz ve 1,5 aylık bebeği Zümra Nehir, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Bebeği kucağında binadan çıkaran itfaiye personeli Yiğit Özer, aileyi ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, kurtardığı bebeği bu sefer sevmek için kucağına aldı. Özer, "Duman tahliyesinin ardından anne ve bebeğini hızla çıkarıp olay yerindeki sağlık görevlilerine teslim ettik. Sağlık görevlileri anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyince çok sevindim" dedi.

'YAŞADIĞIM EN KORKUNÇ ANLARDI'

Anne Havva Araz ise binada yangın çıktığını görünce çok korktuğunu, merdivenin duman altında kalması nedeniyle bebeğiyle balkona çıkarak yardım istediğini anlattı. Araz, "Yaşadığım en korkunç anlardı. Çocuğumla bekledim, ne yapacağımı bilmiyordum. Evin içi tamamen duman olmuştu. İtfaiye ekiplerinin kapıyı çaldığını duydum. Ama içerisi duman olduğu için eve giremedim. Ekipler bana bebeği balkona bırakıp kapıyı açmamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Sağ olsun itfaiye memuru hemen çocuğumu aldı, dumana maruz kalmasın diye götürdü" dedi.