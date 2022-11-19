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Haberler İzmir Sokak hayvanlarının doğal bilinçsizlikleri engellenmeli

Sokak hayvanlarının doğal bilinçsizlikleri engellenmeli

19.11.2022

Sokak hayvanlarının doğal bilinçsizlikleri engellenmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplanması gerektiğini belirterek iki bakanlığa talimat verdiğini açıklaması gündem oldu. İzmirli duayen işadamı Kemal Çolakoğlu da sokak hayvanlarıyla ilgili dikkat çekici bir çıkışta bulunarak, "Sokak hayvanları, 'bulundukları alanlarda yaşamalı' saçmalığından kurtarılmalı. Parklarda, meydanlarda, bulvarlarda, cadde ve sokaklarda yaşamamalı, oradaki insanların insafına bırakılmamalı" diye konuştu.

"YUVALARDA YAŞAMALILAR"
Çolakoğlu, şunları söyledi: "Korkanın tekmelediği, sevenin okşadığı garip ruh halinden kurtarılmalıdırlar. Otomobile havlayan, motosiklete saldıran, insan ısıran doğal bilinçsizliklerine mani olunmalı. Şehir sınırlarında, düzgün barınaklarda, temiz gıda ve su, veteriner bakımında, hijyenik ortamında, OGM Orman Genel Müdürlüğü ve belediyelerin tahsis edeceği yuvalarında yaşamalıdırlar. Vahşi pet ticaretine izin verilmemeli, bu insan dostu hayvanların evlerde yaşayanlarına çip dahil kimlik sağlanmalıdır. Hayvanları seviyorsanız, onları rahat mekanlarda yaşatınız."

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