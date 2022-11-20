Birbirlerini öldüresiye bıçakladılar! Dehşet anları kamerada!

BIÇAKLI KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan bıçaklı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kayda alındı. Görüntülerde iki grup arasında dört tartışma olduğu ve elinde bıçak olan şahsın boğuşma esnasında karşısındakini defalarca bıçakladığı, yaşanan dehşet anlarına şahit olan bir kadının ise o korkuyla 'Oktay' diye bağırdığı yer alıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.