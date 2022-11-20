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Haberler İzmir Birbirlerini öldüresiye bıçakladılar! Dehşet anları kamerada!

Birbirlerini öldüresiye bıçakladılar! Dehşet anları kamerada!

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu bilinen 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Tarafların birbirlerini öldüresiye bıçakladığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. İşte dehşet anları...

İHA

20.11.2022, 13:18 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022, 14:08

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Birbirlerini öldüresiye bıçakladılar! Dehşet anları kamerada!

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli oldukları ileri sürülen iki grup sokakta karşılaştı. Yaşanan tartışmada Y.A., bıçakla üzerine yürüdüeg O.B.'yi vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.B. ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Birbirlerini öldüresiye bıçakladılar! Dehşet anları kamerada!

Olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden M.A.'nın da kesici aletle yaralandığı belirlenince ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavganın ardından kaçan Y.A.'yı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Birbirlerini öldüresiye bıçakladılar! Dehşet anları kamerada!

BIÇAKLI KAVGA ANI KAMERADA
Yaşanan bıçaklı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kayda alındı. Görüntülerde iki grup arasında dört tartışma olduğu ve elinde bıçak olan şahsın boğuşma esnasında karşısındakini defalarca bıçakladığı, yaşanan dehşet anlarına şahit olan bir kadının ise o korkuyla 'Oktay' diye bağırdığı yer alıyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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