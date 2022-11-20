Boğazına fındık kaçan Lina son anda kurtarıldı

İZMİR'DE yediği çikolata içindeki fındık parçasının soluk borusunu tıkamasıyla hayati tehlike yaşayan Lina bebek, doktorların hızlı müdahalesiyle iyileşti. Aliağa ilçesinde yaşayan Yücel ve Fadime Dulkerim çiftinin 15 aylık bebeği Lina, çikolata yerken öksürmeye başladı. Bebeğinin nefes almakta sıkıntı yaşadığını, yüzünde morarmalar oluştuğunu gören anne, Aliağa Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

SANİYELERLE YARIŞTILAR

Yapılan tetkiklerde çikolatanın içindeki fındık parçasının Lina'nın soluk borusunun sol akciğere giden bölümünü tıkadığı belirlendi. Ambulansla Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Lina'nın kanındaki oksijen yoğunluğu yüzde 40'a düştü.

Hayati tehlike yaşayan bebeğin kurtarılması için Çocuk Acil Uzmanı Dr. Caner Turan ve sağlık çalışanları adeta saniyelerle yarıştı. Entübe edilen bebeğin soluk borusundaki yaklaşık 1 milimetre çapındaki fındık parçası, ağızdan girerek uygulanan bronkoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Müdahalenin ardından 4 gün yoğun bakım servisinde kalan Lina bebek, rahat bir şekilde nefes almaya başladı. Anne Fadime Dulkerim, hastanede bebeğinin morarmaya başladığı o anı hala unutamadığını belirterek, "Allah kimseye yaşatmasın. Bizim en büyük şansımız hızlı müdahale edilmesiydi" dedi.