Dağ: Adaylık tartışmalarını milletin takdirine bırakıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir programı kapsamında Selçuk'un Şirince Mahallesi'nde ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen programda partililerle bir araya geldi ve esnaf ziyaretinde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Dağ, her hafta birkaç ilçede olmaya gayret ettiklerini, dün de Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları ve esnafla buluştuklarını söyledi. Millet İttifakı ortakları arasında cumhurbaşkanı adayı belirleme konusundaki tartışmalara dikkati çeken Dağ, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasındaki tartışmanın kavgada dahi söylenmeyecek ifadelere ulaştığını savundu. Dağ, "Bir tarafta 20 yıldır yaptıkları ortada olan bir iktidar ve bir ittifak var. Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyonu milletin önüne koymuş bir ittifak. Diğer tarafta ise Bağımsız Türkiye Partisi'ni ittifaka alıp almayacağını tartışan, bu konuda karar veremeyen ve aynı zamanda adaylık tartışmasında da artık birbirlerine karşı kavgada dahi söylenmeyecek sözleri ifade eden bir ittifak anlayışı var. Milletimiz bunu takip ediyor, milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.

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