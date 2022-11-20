İzmir’de metrekareye 15 kilogram yağış düştü

İZMİR'DE 79 günlük hasreti sona erdiren yağış, kentte hayatı olumsuz etkilerken bazı caddeler ve sokaklar göle döndü. Önceki gün yağan yağmurda, metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü bildirildi. Aniden bastıran sağanak, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu. Öte yandan, Lodosla birlikte etkili olan yağış dün de akşam saatlerine kadar bazı bölgelerde devam etti. Yarın itibariyle bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor

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