Kordon eşkıyaları ünlü kaleciye saldırdı!

İzmirli ünlü, eski file bekçisi Mustafa Güngören, Kordon'da yürüyüş yaparken 3 kişinin saldırısına uğradı. Güngören'in önünü kesen 3 kişiden biri, bıçağı olduğu tehdidiyle para istedi. Vermeyince evinin anahtarını aldı. Evden para getirme bahanesiyle olay yerinden ayrılan 71 yaşındaki Güngören, karakola gidip şikayetçi oldu. Kordon boyunun kentin kalbi olduğunu dile getiren Güngören, "Her sabah burada yürüyüş yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Şaşkınım" dedi.

"11.30'DA GELECEĞİM DEDİM"

Uzun yıllar boyunca Tirespor, Altınordu ve Beşiktaş kalelerini koruyan Milli Futbolcu Mustafa Güngören, başından geçen dehşet veren olayı şöyle anlattı: "Her sabah İzmir Kordon'da 30 dakika yürüyüş yaparım. İki gün önce, sabah saat 06.30'da Gündoğdu meydanında, 3 kişiden 2' si kaldırıma geçti. Diğeri önüme geçip para istedi. 'Para yok' dedim, 'Vardır, seni delik deşik ederim, bıçak var!' dedi. Ceplerimin boş olduğunu gösterirken, evin anahtarlarını kaptı. 'Para getir!' diye tutturdu. Ben de, 'Eve nasıl gireceğim?' dediğimde, 'Eşin açar!' karşılığını verdi. Aklıma iyi geldi bekarım demek.. 'Saat 11.30'da 00 lira Gündoğdu Meydanı'na getireceğim!' diyerek anahtarımı aldım. Para miktarını 200'e çıkardı. Kabul ettim. Telefon numaramı istedi, kafadan 530'lu bir numara attım."

VALİ KÖŞGER DEVREYE GİRDİ

46 yıl önce futbolu bırakan ve adına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antrenör Eğitim Programı düzenlenen Mustafa Güngören, karakoldan çıktıktan sonra başından geçenleri bir arkadaşına anlattığını, onun da sosyal medyada konuyu yazması ile konunun kamuoyunda duyulduğunu söyledi. Güngören, "İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in bizzat devreye girdiğini öğrendim. Kameralar incelendi. Zanlılar tespit edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.