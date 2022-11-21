AK Partili Nasır’dan İzmir Büyükşehir’e dönüşüm çıkışı: Sadece 874 konut yaptılar!

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in yapı stoku ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir'in 1. derece deprem bölgesinde olduğunu anlatan Nasır, "İzmir doğrudan kent merkezinden geçen 17 fay gerçeğinin olduğu, 7 şiddetinde deprem üretebilecek potansiyelde ve ülkemizde deprem riski en yüksek olan illerden biridir. Depremle ilgili büyük riskler taşıyan, acil önlem alınması gereken İzmir kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tamamen 1. derece deprem bölgesinde olup çok daha büyük risk altındadır. Bugün tarihi ile İzmir'in yapı stokuna baktığımızda, yapıların yüzde 65'inin kaçak ve gecekondulardan, geri kalanının yüzde 50'ye yakınının deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan oluştuğunu görüyoruz. İzmir yaklaşık yüzde 30'lar civarında sağlıklı konut stokuna sahiptir" dedi.

"SONUÇLARINI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUZ"

İzmir'de meydana gelecek 7 şiddetindeki bir depremin sonuçlarının çok ağır olacağını aktaran Nasır, "Yaklaşık 2 milyon 600 bin bağımsız bölüm yapı stoku bulunan (2 milyon 219 bin 764 adedi konut, 359 bin 236 adedi özel işyeri, okul, ibadethane) nüfusu 4.3 milyonu aşan, yapı stokunun yaklaşık yüzde 70'inin dönüşmesi gereken İzmir'de meydana gelebilecek 7 şiddetinde bir depremin sonuçlarını düşünmek bile istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BUGÜNE DEK SADECE 874 KONUT YAPTI"

Ülke genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi veren AK Partili Necip Nasır, "6306 Sayılı kanun uyarınca kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına yönelik talepler ise ilgili idarenin talebi üzerine bakanlığımızca değerlendirilmektedir. 5393 ve 5366 Sayılı kanun uyarınca kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına yönelik talepler, ilgili mevzuatları gereği alan tespiti ve uygulama yapmaya yetkili kentsel dönüşüm gelişim proje alanlarında proje yürütücüsü ilgili belediye başkanlıklarıdır. Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerce Bakanlığa sunulan teklifler ve belediyece yürütülen projelere baktığımızda; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebiyle; 6 milyon 500 bin metrekare alan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı (KDGPA) ilan edilmiştir. Bugün itibari ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerce yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi'nde 744 adet konut, 73 işyeri; Karşıyaka İlçesi Örnekköy Mahallesi'nde 130 adet konut, 13 işyeri olmak üzere şu ana kadar sadece 874 konut, 86 işyerinin hak sahiplerine teslimi gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"HÜKÜMETİMİZ İZMİR'E 18,3 MİLYARLIK YATIRIM YAPTI"

Hükümetin yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarını da rakamlarıyla açıklayan Nasır, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2003-2022 yılları arasında İzmir il ve ilçelerine güncellenmiş rakamla 18,3 milyar TL 'lik yatırım yapılmıştır. Bu kapsamda; 23 bin 662 adet sosyal konut, 442 dükkân, 34 adet köy evi, 1 adet stadyum, 7 hastane, öğrenci yurdu, 58 okul, 2 hükümet konağı, 34 ticari ünite ve diğer sosyal donatılar üretilmiş, üretilmeye devam etmektedir. 13 bin 489 adet konut vatandaşlarımıza teslim edilmiştir" dedi.

"KONUT YAPIMLARI DEVAM EDİYOR"

İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan proje alanı içi ve rezerv alan konutlarına yönelik ise Nasır, "30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında rezerv alan dahil olmak üzere 5 bin 61 konut planlanmış, bin 404 konut, 289 dükkan bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmiş, 3 bin 657 konut da yıl sonuna kadar teslim edilecektir. Kentsel dönüşüm kapsamında Bayındır ilçemizin Yenice Mahallesinde 161 konutu inşaatı devam etmektedir" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik de bilgi veren Nasır, "250 bin sosyal konut kapsamında 12 bin 400 konut, 1 milyon konut arsası kapsamında 25 bin arsa, 10 bin işyeri inşa edilecektir" ifadelerini kullandı.