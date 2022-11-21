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Haberler İzmir Konak'ta metruk evdeki yangında bitişiğindeki evde hasar gördü

Konak'ta metruk evdeki yangında bitişiğindeki evde hasar gördü

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçrayarak hasar verdi. Ölü ve yaralının olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İHA

21.11.2022, 14:35

Konak’ta metruk evdeki yangında bitişiğindeki evde hasar gördü
Yangın, sabah saatlerinde Hilal Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, alevler yangının çıktığı metruk evin bitişiğindeki bir eve daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürülürken, meydana gelen yangında ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangında metruk ev tamamen yanarken, alevlerin sıçradığı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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