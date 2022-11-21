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Haberler İzmir Otomobil taklalar atarak savruldu

Otomobil taklalar atarak savruldu

21.11.2022

Otomobil taklalar atarak savruldu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Kazada sürücü Anıl Kemerci hayatını kaybetti, yanında bulunan Ö.U. yaralandı. Kaza, önceki gece 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. Anıl Kemerci yönetimindeki 35 FCT 305 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonucu kontrolden çıktı. Kemerci'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma ve trafik ışığına çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Sürücü Anıl Kemerci ve yolcu konumunda bulunan Ö.U., kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkıştı. AKS ekipleri 2 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin ilk kontrollerinde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan Ö.U. ise ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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