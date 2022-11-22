3 kişinin öldürüldüğü olayda yeni gelişme

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç, ağabeyi Mehmet Kılıç, müştekiler ve taraf avukatları yer aldı.

Mahkeme başkanı, sanık Mehmet Kılıç'ın olay günü darbedildiği suçlamasıyla maktul Yahya Köşek'in kızı müşteki Filiz Topaloğlu hakkında açılan "kasten yaralama" davasının, bu dosyayla birleştirildiğini bildirdi.

Birleştirilen dosyayla ilgili savunma yapan müşteki sanık Filiz Topaloğlu, sanıkların olay günü sopalarla geldiğini savunarak "Ali İhsan, babama kurşun yağdırırken Mehmet Kılıç, ben ve anneme saldırdı. Beni darbetti. Annemi korumak için karşılık vermiş olabilirim." dedi.

Tutuklu müşteki sanık Mehmet Kılıç ise sesler üzerine olay yerine gittiğini, kardeşini uzaklaştırdığını ancak karşı tarafın sopalı saldırısına uğradığını iddia etti.

Bu dosya kapsamında tanık olarak dinlenen F.E. de aileler arasında arsa nedeniyle husumet olduğunu belirterek "Mehmet Kılıç'ın, Filiz Topaloğlu'nu dövdüğünü gördüm. Filiz elleriyle karşılık veriyordu. Mehmet ve Filiz'i ben ayırdım. Filiz'in kafası kanıyordu. Sopa vardı ama kimdeydi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmada daha sonra ana davaya ilişkin sanık avukatlarınca hazır edilen tanıklar dinlendi.

Sanık Mehmet Kılıç'ın oğlu tanık Köksal Kılıç, olay günü işte olduğunu, eve gelip ailesini olay yerinden uzaklaştırdığını belirtti.

Sanık Ali İhsan Kılıç'ın oğlu tanık Gökhan Kılıç da maktul Yahya Köşek'in olaydan önce babasını tahrik ettiğini iddia etti.

Sanık Ali İhsan Kılıç'ın eşi tanık Gülcan Kılıç ise eşinin kötü bir insan olmadığını, silahının olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan otopsi raporlarının gelmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı da raporların beklenmesini ve tutuklulukların devamını istedi.

Sanık Mehmet Kılıç, olayda suçunun olmadığını savunarak "Beni olayın içine çekmeye çalışıyorlar. Rahmetli, benim kardeşimden daha değerliydi. Arsa muhabbeti yoktu. Hastayım, suçsuzum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık Ali İhsan Kılıç da "cinnet getirdiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını" belirtti.

Mahkeme başkanı her iki sanığın da tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı 23 Şubat 2023'e erteledi.

OLAY

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran'da Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61), Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) silahla vurarak öldürmüştü.

Ali İhsan Kılıç ile tabanca üzerinde parmak izine rastlanan Mehmet Kılıç (68), gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İddianamede Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.