Belediyenin hurdalarını sattılar

İZMİR'İN Menemen Belediyesi eski Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindeki bazı isimlerin mahkemede yargılanmasına yol açan hurda skandalının bir benzerinin de Torbalı Belediyesi'nde yaşandığı öne sürüldü. CHP'li eski Başkan İsmail Uygur'un geçen yıl ölümünün ardından Mithat Tekin'in başkanlık koltuğuna oturduğu Torbalı Belediyesi'nde, atıl duruma geçen ve depoda bulunan demir çelik gibi malzemelerin bazı belediye personelleri tarafından hurdacılara satıldığı öne sürüldü.

'ÇAY ŞEKER ALACAĞIZ' DEDİLER

BİR vatandaşın cep telefonu ile çekip paylaştığı görüntülerde, Torbalı İstiklal Mahallesi'ndeki Torbalı Belediyesi'ne ait depoya, üzerinde 'Torbalı Belediyesi' yazan 35 ABT 122 plakalı araçla gelen kişilerin kamyonet kasasına hurda malzemeler yükledikleri yer aldı. Vatandaşın aracı takip ettiği, sonraki kayıtlarda da bu kamyonetin malzemeleri boşaltmak için bir hurdacıya geldiği göze çarptı. Belediye personelinin hurdaları sattığından şüphelenen vatandaşın cep telefonu ile kayıtta olduğu sırada kamyonet şoförünü durdurup, 'Demir hurdaları alıp, neden sattınız?' diye sorduğu, şoförün de 'Garaj amirinin bilgisi var. Bunların parasıyla çay, şeker alacağız' yanıtını verdiği duyuldu.

METİN BURMALI