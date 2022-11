CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşları mağdur etti! Üst geçit aylardır tamamlanamadı

İzmir'in Konak ilçesinde Atatürk Meydanı ile Bahri Baba Parkı arasında yaya ulaşımını sağlayan Şehit Teğmen Güngör Dolunay Yaya Üst Geçidi bakım çalışması nedeniyle 18 Ağustos'ta yaya ulaşımına kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yayaların konforlu ulaşımını sağlamak üzere zeminde iyileştirme çalışması yapılacağı ve Bahri Baba Parkı ile meydan arasındaki yaya ulaşımı çalışmalar süresince Konak Metro İstasyonu'ndan sağlanacağı bildirildi. Ancak, aradan 3 ay geçmesine rağmen bakım çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle özellikle İzmir'deki engelli vatandaşların zorluk yaşamasına neden oldu. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı alanda bazen Konak Metro İstasyonu'nun asansörlerinin bozuk olması nedeniyle engelli vatandaşlar, merdivenlerden inemedikleri için mağdur oluyor. Alternatif olarak kullanılan normalde 5 dakikalık yoldan gitmek istediklerinde ise büyük tehlike altında 15 dakikada yolun karşısına geçebiliyor. Üst geçidin bir an önce bakım çalışmasını tamamlanmasını isteyen engelli vatandaşlar, erişebilirliğin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor.

'ÜST GEÇİTLER HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR'

Engelliler için erişebilirliğin hayatın en temel unsuru olduğunu dikkat çeken Girişimci Engelli İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Salih Arıkan, "Evimizden çıktığımızdan itibaren, binalar engellilere uygun değilse, kaldırımlar masa, sandalyelerle ve tüm araçlarla doldurulmuşsa, karşıdan karşıya geçtiğimiz yaya geçitlerine arabalar konuluyorsa, otobüslere bindiğimizde sesli uyarı sistemleri kapalıysa, metro, tramvay ve İZBAN'da bazı eksiklikler olursa hayatımız zora sokuyor. Bütün halkımızım için buranın tekrar en hızlı bir şekilde yapılıp hizmete girmesi gerekiyor. Kapalı olduğu için farklı alternatifleri ve zor olan yöntemleri kullanıyoruz, o da bizi sıkıntıya sokuyor. Üst geçit kolaylık, daha hızlı ulaşılıyor. Üst geçitler hayatımızı kolaylaştırıyor. Burası için çağrımız bir an önce yapılarak hizmete sunulması ve herkesin hayatının kolaylaşmasını istiyoruz.

5 DAKİKALIK YOL, 15 DAKİKALIK 'TEHLİKE YOLU' OLDU

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) personel olduğunu ve her gün Bahri Baba istasyonunda otobüsten indiğini aktaran yürüme engelli Oktay Canpolat, "Her sabah burada iniyorum. Köprü benim için çok rahatlıktı. Fakat 3 aydır kapalı olduğu için metro alt geçidine asansörle inip karşıya geçiyorum. Arada bir asansörün de bozuk olması nedeniyle varyantın alt kısmından, trafiğin ortasından, tehlikenin içinden dolaşarak 5 dakikada ulaşacağım yere 15 dakikada ulaşıyorum. Asansörde genelde dolu oluyor ve bazen bize yer vermeyen olabiliyor. Çünkü sabah herkes benim gibi işe yetişme telaşında. Buradan ilgili belediye ve ilgili diğer kurumlara sesleniyorum, gerek engelli gerek bebek arabasındakiler gerekse de tüm İzmirli vatandaşlar için bu köprünün bir an önce açılması gerekiyor. Bu bir eleştiri değil. Burada önemli olan erişebilirliğim. Maalesef bizde şöyle bir kültür var. Bunu dile getirdiğimizde, farklı polemik veya siyasi söylem olarak gibi karşılıyorlar" dedi.