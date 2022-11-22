Çiğli’deki atık su arıtma tesisi ihalesi sil baştan

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal İnşaatı için dördüncü kez ihaleye çıkma kararı aldı. İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin hayata dönüşünü sağlayan Büyük Kanal Projesi kapsamında, Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden biri olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırma çalışmalarına devam ederken, 4'üncü fazın ikinci ikmal çalışmaları için üçüncü kez ihaleye çıkmıştı.

22 ARALIK'TA DÜZENLENECEK

EKAP'TA yer alan bilgilere göre "bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması" gerekçesiyle ihale iptal edilirken İZSU, söz konusu inşaat için yeniden ihaleye çıkıyor. İhale 22 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'de İZSU Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal İnşaatı kapsamında 1 adet ortalama debisi 2,5 metreküp kapasiteli ileri biyolojik yöntemler ile atıksu arıtma tesisinin ikmal inşaatının yapılması planlanıyor.