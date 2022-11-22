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Haberler İzmir Eğlence mekanına baskın! Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişiye gözaltı

Eğlence mekanına baskın! Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişiye gözaltı

İzmir Kiraz'da eğlence mekanında uyuşturucu madde ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA

22.11.2022, 16:20

Eğlence mekanına baskın! Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişiye gözaltı

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir eğlence mekanında ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İşlettikleri eğlence mekanında ruhsatsız silah bulunduran ve uyuşturucu madde ticareti yapan H.P., İ.I., ve B.T. isimli üç şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslara ait birahane ve depolarda yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 52 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 5 adet sentetik madde ve kokain maddesi ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan H.P., İ.I., ve B.T. isimli üç şahsın haklarına yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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