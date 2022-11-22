İzmir’de elektrik kesintisi 22 Kasım Salı

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçelerdi açıkladı. İşte 22 Kasım Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçelerdi açıkladı. İşte 22 Kasım Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
22.11.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ GÜL KÜME EVLERİ, KARANFİL SOKAK, ENVER ATATÜRK CADDESİ, TAŞ CAMİ VE CİVARLARI
BAYRAKLI
22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG.NAFİZ GÜRMAN,75.YIL,CENGİZHAN MAHALLELERİ,1620/39,2193 İLE 2166/12, 7171 SOKAKLAR,GÖRKENT SİTESİ (TRF-1)
22.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,CÜNEYT SÜVARİ OĞULLARI,1622,1628,1624,1605 SOKAKLAR VE CİVARI
22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG.NAFİZ GÜRMAN,SOĞUKKUYU,GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,1846/7,7087,7088, 7096,7097,7103, 7105,7151,7155,7164,7059,7087,7088,7094,7096,7097,7098,7099, 7100,7101,7102,7103,7104,7105, 7151,7155,7156,7159,7163,7099,7100,7151,7158, 7161,7162,7163,7344/1,7168,7171 SOKAKLAR VE CİVARI,OĞÜNKENT SİTESİ,END. MES. LİSESİ
22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK,SOĞUKKUYU,ÖRNEKKÖY,YAMANLAR,ORG.NAFİZ GÜRMAN MAHALLELERİ,1844/1,1844/2,1844/5, 7018,7065,7209,7210,7212,7213,7213,7214,7215,7216,7217,7218,7219,7220,7225,7226,7227,7228, 7229,7290,7292, 7293,7213,7217,7218,7219,7220,7221,7222,7225,7293,7294,7295,7296,7297,7302, 7303,7305,7308,7309,7310, 7311,7312,7315/1,7324,7325,7302,7312,7313,7314,7315,7315/1,7323, 7323/1,7323/2, 7323/3,7303,7305,7308,7309,7310,7311,7312,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7322, 7332 SOKAKLAR,UMUT KOOP
22.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,280,283/1,283/12 SOKAKLAR, KAVUKLAR BAYRAKLI TOWER
BERGAMA
22.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT ARAPLIOVASI VE CİVARLARI
BORNOVA
22.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-4 MAHALLESİ 1031, 1030, 1029 VE 1031/4 SOKAKLAR CİVARI
22.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1411,1411/2-3-4-5-6-7 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
22.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/18,204/24,63,204/10,204/18 SOKAKLAR VE CİVARLARI
22.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/18,204/2,204/4,204/15 SOKAKLAR VE CİVARLARI
22.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU MAHALLESİ,1267,1267/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
22.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOZAĞAÇ MAHALLESİ, 254,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ,277/3,277/6,239 SOKAKLAR VE CİVARLARI
ÇEŞME
22.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MH. GAZI MUSTAFA KEMAL CADDESI(KISMEN), GERMIYAN MEZARLIK ÇEVRESI
ÇİĞLİ
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8925,8927 SOKAK VE CİVARI
22.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ / 8849,8850,8846 SOKAKLAR VE CİVARI
22.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ / 8050,8850,8846 SOKAKLAR VE CİVARI
22.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ/ 8831,8823,8829 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
22.11.2022 10:00 13:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE GÜRSEL HASGÖÇMEN ÇİFTLİĞİ, ÜÇ AS AKARYAKIT, ÖCAL GRUBU VE CİVARLARI
FOÇA
22.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
KARABAĞLAR
22.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENLİK MAHALLESİ,POLAT,Ş. KARADUMAN,ORDU CADDELERİ,9035-9041-9043-9049-9051 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA , ORTADOĞLULAR , ARKO, İMREN SITELERI , ERTUĞ BALIK , KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN - KULESAN , EKOLEJIK TARIM , OLIMAR MADEN , EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ , ÖZEL TRAFOLARI
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. KAMUKENT MEVKII TAMAMI
KARŞIYAKA
22.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İMBATLI MAHALLESİ,T.C. SGK. BAŞK. ARŞİV BİNASI
KEMALPAŞA
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. TAMAMI, KOZLUDERE, KAPAKLIPINAR VE CIVARLARI
KİRAZ
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
KONAK
22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,15 SOKAKLAR VE CİVARI
22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,19-19/1-21-22-23-24-27-29-30-31-34-35-36-SOKAKLAR VE CİVARI
22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNGÖR MAHALLESİ,H.RIFAT PAŞA CADDESİ-345-346-347-348-349-350-376 SOKAKLAR VE CİVARI
22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1137 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR İNÖNÜ ORTA MAH. ÖZDERE ÇUKURALTI MAH.
MENEMEN
22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ TAMAMI
22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ - HATUNDERE CADDESİ - 6126 - 6124- 6125 SOKAK VE CİVARLARI
22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE FOÇA YOLU SOKAK VE CİVARLARI
22.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ-7110 SK.-7113 SK.-7117 SK.-7115 SK. VE CİVARLARI
22.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE UĞUR MUMCU MAHALLESİ-MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BULVARI-1250 SK.-1256/2 SK. VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. MENDERES, TALATPAŞA, ŞHT ÖZPOLAT CADDESI KISMEN, AYRICA BEYLER, SELVI. DÜZEN, ŞENGÜL, POLAT, NIZAM, ALTINORDU SOKAKLAR
SEFERİHİSAR
22.11.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR GÖDENCE MAHALLESI L-116 FATMA İZCI ÖZEL TR
SELÇUK
22.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. AHMET SABRI AKTEPE CAD.5024-5027-5029- SOKAKLAR VE CIVARLARI
22.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. EŞREF ARNA CAD. VE CIVARLARI ( A KOLU )
TORBALI
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYIT GEZICI, APTI EREL, İBRAHIM GEZICI CADDELERI, 3578, 3601, 3603, 3595, 3589, 3580, 3585, 3589 SOKAKLAR VE CIVARI
URLA
22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE, ZEYTINLER, BALIKLIOVA, MORDOĞAN, BIRGI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR