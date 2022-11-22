Önce kaçtı sonra itiraf etti

İzmir'in Bergama ilçesinde yine bir kadın cinayeti yaşandı. 28 yaşındaki Özlem Camgöz, yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş olarak bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan Özlem Camgöz'ün eski erkek arkadaşı Z.S., cinayeti itiraf etti.

Baba Ali Osman Camgöz

BOYNU MORARMIŞ

Turabey Mahallesi'nde yalnız oturan kızı Özlem Camgöz'den haber alamayan Ali Osman Camgöz, merak edip, önceki akşam evine gitti. Kızını hareketsiz yatarken bulan baba Camgöz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Özlem Camgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Camgöz'ün boynunda morluk, vücudunda darp izleri ile kesici alet yarası olduğu da belirlendi.

Boynundaki morluklardan Camgöz'ün boğularak öldürülmeye çalışıldığı üzerinde durulurken, cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Özlem Camgöz'ün eski erkek arkadaşı Z.S.'yi gözaltına aldı. Z.S.'nin, polisteki ifadesinde; suçunu itiraf edip, olay günü Camgöz'ün evine gittiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada boğazını sıktığını söylediği öğrenildi. Camgöz'ün yere yığılmasından sonra evden çıktığını da anlatan Z.S, "Bir süre sonra eve dönerek kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca kaçtım" dedi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Özlem Camgöz'ün akrabası Yılmaz Camgöz ise, "Evde yalnızdı. Olayın ayrıntısı kamera kayıtlarından belli oldu. Bir kişi araçla gelip, iniyor. Duvardan atlayıp eve giriyor sonra da çıkıyor. Özlem evliydi, eşiyle anlaşamayıp ayrıldılar sonra başka biriyle görüşmeye başlamıştı. Olayı yapan da o kişi ama bir süredir aralarında bir şey yoktu, görüşmüyorlardı" dedi.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Baba Ali Osman Camgöz, "Çok üzgünüm. Yapan kişi yakalandı. Boynunda izler var. Belinin üst kısmında bıçak izleri var. Boğuşma olmuş. Sıkılmaktan boynu mosmor olmuş. Normalde kızım serada çalışıyordu, o gün tatildi. İşteydim, aradım. 'Ne yapıyorsun' diye sordum. 'Kalktım, makineye çamaşırları atıyorum' dedi. Akşamüstü yanına geleceğimi söyledim. 'Tamam' dedi. Saat 11.30 gibi aradım, ulaşamadım. 15.00'te aradım, yine ulaşamadım. Akşamüstü yanına gittiğimde, kendisini ölü buldum. Acımız büyük" dedi.