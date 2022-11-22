Osmanlı sofralarının tabakları kazıdan çıktı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı izni ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Smyrna Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarının son buluntuları, İtalya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'dan getirilmiş tarihi yemek takımları oldu. Kazı heyeti başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, alanda Helenistik Dönem'den Cumhuriyet'e kadarki süreci kapsayan önemli buluntulara olduğunu söyledi. Smyrna'da sadece Antik Çağ'a ait buluntulara değil, Osmanlı dönemi eserlerine de ulaştıklarını anlatan Ersoy, "Bu objeler içinde 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar İzmir Limanı'na ulaşmış Avrupa seramikleri de yer alıyor" dedi.

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