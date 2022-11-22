Unlu mamüller deposunda uyuşturucu ticareti

İZMIR'IN Buca ilçesinde 10 adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir unlu mamüller dükkanı deposunda yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise polisi bile şaşkına çevirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

ÖTE yandan kentte son bir ayda yapılan operasyonlarda ise yine yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 241 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım günü Buca ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler tarafından ikamet ve iş yerleri adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 42 kilogram skunk esrar, 5,5 kilogram kokain, 50 bin 650 adet ecstasy hap, 5 bin 976 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Ö.K. ve C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.K. ve C.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Buca'da bir unlu mamüller dükkanının deposuna giren polis ekipleri, uyuşturucu maddelerin un çuvallarının bulunduğu depoda gizlendiğini fark etti. Yapılan aramada, un çuvallarının bulunduğu alanda büyük plastik kaplarda esrar bulunduğu tespit edildi.