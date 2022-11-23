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Haberler İzmir Genç Parti ilçe başkanı kazada hayatını kaybetti

Genç Parti ilçe başkanı kazada hayatını kaybetti

23.11.2022

Genç Parti ilçe başkanı kazada hayatını kaybetti

İZMİR'İN Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün Göçbeyli Mahallesi Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Gürol Ü'nün sürücülüğünü yaptığı araç, iddiaya göre virajı alamayarak köprüden uçtu. Araçtan oğlu Murat Ü. (4) ile çıkan Gürol Ü, durumu jandarmaya bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erhan Karakaya'nın (35) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karakaya'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken, kazada hafif yaralanan Murat Ü. ve Gürol Ü. ise hastaneye kaldırıldı.

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