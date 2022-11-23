Zamanları daralıyor

İZMİR Tire'de 2 yıldır SMA TİP 2 hastalığıyla boğuşan 2 buçuk yaşındaki Mehmet Ayaz bebek önceki gece sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine götürüldüğü Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayak parmaklarına kadar moraran ve ateşler içinde kıvranan Ayaz için doktorlar seferber oldu. Ateşi düşürülen Ayaz'ın, solunum kasları zayıf olduğundan oksijensiz kaldığı öğrenildi.

ANNESİ YÜREKLERİ BURKTU

ÇOCUĞUNUN iyileşmesi için gece gündüz dua eden anne Zeynep Sındıraç'ın hastane odasında sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşım yürek burktu. Sındıraç paylaşımında, "Güzel oğlum... Yoruldun biliyorum annecim... Çok uzun bir yol gidiyoruz... Küçük bedenin dayanamayacağın acılara, ağrılara katlanıyor... Nefes almak bile zor oldu annem! Nefesine nefes olsam! Canına can olsam... Çaresizliğim için beni affet oğlum... Yetemediğim için affet beni yavrum. Tek hayalim ayağa kalktığın günleri görebilmek" dedi.

Valilik izinli kampanyanın bitmesine 5 ay kaldığını hatırlatan baba Ali Sındıraç ise, "Yurtdışındaki 'Zolgensma' gen tedavisine gerekli 2 buçuk milyon doların tamamlanması için 5 ayımız kaldı. Henüz yüzde 50 sınırına ulaştık. Parayı 5 ayda tamamlamak için kampanyanın hızlanmasına ihtiyacımız var. Vodafone ve Türk Telekom üzerinden kısa mesajla yapılan bağışlara Türkcell'in de eklenmesi için yetkililerinin yardımını bekliyoruz. Yardımsever Türk halkına güveniyoruz" dedi.

MİNİK KAAN'IN NEFESİ AZALIYOR

İZMİR Bergama'da SMA Tip 1 hastası olan 18 aylık Kaan Efe için zaman tükeniyor. Tedavi parasının yüzde 65'ini toplayabilen aile, "Evladımızın nefes alması her geçen gün zorlaşıyor. Tedavi parasını biran önce toplayabilmek için hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var" dedi. Adına konserler ve maçlar düzenlenen, her yaştan öğrencinin okullarında bağış topladığı SMA Tip 1 hastası 18 aylık Kaan Efe için zaman daralıyor.

İhtiyacı olan 2 milyon doların yüzde 65'ini toplayan aile, vatandaşlardan yardım istedi. Mehtap ve Barış Şanal çifti, çözümün yurtdışındaki gen tedavisi olduğuna dikkat çekerek bebeklerinin gözlerinin önünde günden güne erimesi karşısında ellerinden hiçbir şey gelmemesinin kendilerini kahrettiğini açıkladı.

DURUMU DAHA ZORLAŞTI

ŞUBAT ayında valilik izinlerinin sona ereceğini kaydeden baba Barış Şanal, "Ama daha da önemlisi tedavi için iğneyi 2 yaşına kadar olması şart. Geriye sadece 6 ayımız kaldı. Fakat biz yılbaşına bile kalmasını istemiyoruz. Çünkü Kaan Efe'nin nefes alması her geçen daha da zorlaşıyor. Bağışta bulunmak isteyenler telefonlarıyla KAAN EFE yazıp 6201'e de mesaj gönderebilir" ifadelerini kullandı.

VALİLİK İZİNLİ HESAPLAR

DENİZBANK ● TL: TR64 0013 4000 0186 4041 6000 01

● Euro: TR37 0013 4000 0186 4041 6000 02

● Dolar: TR10 0013 4000 0186 4041 6000 03

● Sterlin: TR42 0013 4000 0186 4041 6000 09

● Alıcı: Halide Zeynep Sındıraç ● Açıklama: Mehmet Ayaz Swift kodu: DENITRISO134

● GoFundme ve Paypal Profilde bulunan; taplink. cc/mehmetayaz.icin.el.ele

● TÜRK TELEKOM/ VODAFONE

● METMET AYAZ yaz 3105'e GÖNDER ● 1 SMS=20 TL

NADİR UYSAL/ TOLGA TEKİN