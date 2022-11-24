Gaziemir Belediyesi’nde kovulan işçiler eylemde

İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, göreve geldiği 2019 yılında büyük çoğunluğu belediye şirketi Gazi-Bel'de çalışan toplam 28 kişiyi tazminatsız olarak işten çıkarttı. 28 işçinin açmış olduğu davanın 15'ine mahkemeler belediye aleyhine karar verip, işçilerin işe iadesine ve 4 aylık ücretin ödenmesine karar verdi.

Karara uymayan Arda, işçileri işe iade etmeyip işe başlatmama tazminatı ödedi. Son olarak belediyede 22 yıl çalışan Belediye İş Sendikası yöneticisi Zafer Saylan için de mahkeme işe iadesine karar verdi. Arda diğer işçiler gibi Saylan'a da işbaşı yaptırmadı.

Belediye İş Sendikası'nın verdiği bilgiye göre Saylan'ın 48 bin lira değerindeki 4 aylık ücretini ve 6 aylık işe başlatmama tazminatını ödeyen belediye, 380 bin liralık kıdem tazminatı içinse 10 taksitte ödeme teklifinde bulundu. Sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek tazminatsız işten kovulan Saylan, bu teklifi reddetti. Edinilen bilgiye göre; işten atılan 28 kişinin yarın saat 11.00'de Gaziemir Arda Meydanı'nda toplanıp, Gaziemir Belediyesi binası önüne kadar yürüyeceği ve burada basın açıklaması yapacağı bildirildi.

METİN BURMALI