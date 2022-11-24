Ne olacak bu İzmir’in hali!

İzmir'in kent merkezi başta olmak üzere Konak, Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yine hayatı felç etti. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. İzmirliler ise tepki göstererek, her yağmur yağdığında aynı çileyi çektiklerini söyledi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan sağanak uyarısının ardından kentte yine bildik manzaralar oluştu. Sağanakla birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı.

904 Sokak ve çevre sokaklar sular altında kalırken, esnaf yine ellerine fırça alıp işyerlerine su girmesine engel olmaya çalıştı.

Alış verişe çıkıp aniden yağmura yakalanan vatandaşlar ise ne yapacağını şaşırdı.

CADDELER DOLDU TAŞTI

Konak'ta birçok işyerinin bulunduğu ve insan yoğunluğunun olduğu Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Pasaport, Gümrük, Eşrefpaşa Caddesi, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bölgelerde de cadde ve sokaklar su birikintileri ile doldu, yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Bornova, Bayraklı ve Buca ilçesinde de benzer manzaralar oluştu. Buca Kozağaç Mahallesi'ndeki bir apartmanın otopark olarak kullanılan alanındaki istinat duvarı yağmur nedeni ile çöktü.

METİN BURMALI