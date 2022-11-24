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Haberler İzmir Ne olacak bu İzmir'in hali!

Ne olacak bu İzmir'in hali!

Kent genelinde dün sabah saatlerinden itibaren görülen sağanak yağış, hayatı felç etti. Göle dönen caddelerde trafik adeta durma noktasına gelirken, pek çok ev ve işyerini ise sular bastı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda da esnafın yağmurla imtihanı tüm gün boyunca devam etti

24.11.2022

Ne olacak bu İzmir’in hali!

İzmir'in kent merkezi başta olmak üzere Konak, Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yine hayatı felç etti. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. İzmirliler ise tepki göstererek, her yağmur yağdığında aynı çileyi çektiklerini söyledi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan sağanak uyarısının ardından kentte yine bildik manzaralar oluştu. Sağanakla birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı.

904 Sokak ve çevre sokaklar sular altında kalırken, esnaf yine ellerine fırça alıp işyerlerine su girmesine engel olmaya çalıştı.

Alış verişe çıkıp aniden yağmura yakalanan vatandaşlar ise ne yapacağını şaşırdı.

CADDELER DOLDU TAŞTI
Konak'ta birçok işyerinin bulunduğu ve insan yoğunluğunun olduğu Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Pasaport, Gümrük, Eşrefpaşa Caddesi, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bölgelerde de cadde ve sokaklar su birikintileri ile doldu, yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Bornova, Bayraklı ve Buca ilçesinde de benzer manzaralar oluştu. Buca Kozağaç Mahallesi'ndeki bir apartmanın otopark olarak kullanılan alanındaki istinat duvarı yağmur nedeni ile çöktü.

METİN BURMALI

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