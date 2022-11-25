Aliağa’da trafo patladı depoda yangın çıktı

İZMIR Aliağa'da, bir trafoda iki kez patlama yaşandı. Trafonun adeta bomba gibi patlaması çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, yaklaşık 10 dakika sonra 20 metre ileride bulunan bir marketin deposunda ise yangın çıktı. Yangını gören devriye halindeki bekçi ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını söndürdü. Yangın sonrası marketin deposunda bulunan ürünler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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