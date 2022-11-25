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Haberler İzmir İZSU’ya 14 milyar liralık bütçe

İZSU’ya 14 milyar liralık bütçe

25.11.2022

İZSU’ya 14 milyar liralık bütçe
2023 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleştirilen İZSU, 4,5 saatlik meclis maratonuna ev sahipliği yaptı. Karşılıklı birçok eleştirinin yapıldığı oturumda 14 milyar TL'lik bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. İZSU meclis oturumu gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yokluğunda meclis oturumuna Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlık yaptı. İZSU meclisinin gündemine ise bütçe görüşmelerinde gerçekleşen tartışmalar damga vurdu. AK Parti ve MHP'nin 'ret' verdiği İZSU bütçesi, CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerinin 'kabul' oyları sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.
BÜTÇE görüşmelerindeki komisyon görüşmelerinin geç gerçekleştirmesine de sitemde bulunan AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, "İzmir'in suyu Türkiye'de en pahalı su. Kayıp kaçak oranında 1 milyar TL'lik zararımız var, bunu kapatamadık. Kayıp kaçağınızı önlerseniz yılda 1 milyar TL'lik tasarruf edersiniz. Bütçemize bakıyorum... Büyükşehir yasası ile bütçeniz 5 kat artmıştır. 14 milyar TL'lik bütçeyi görüşeceğiz ancak görüşmelerini dün yaptık. Dün sorduğumuz sorulara bile cevap alamadığımız bir bütçe görüşmesi yapıyoruz. Bugün planlamış olsanız 1 megavatı 750 dolara kurarsınız" dedi.

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