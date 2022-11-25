Sokak ortasında kanlı infaz

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa Aksu (42) ile amcasının oğlu Mutlu Aksu (34), yoldan geçen otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. İzmir Emniyeti kaçan şüphelilerden Ferhat A. (45) ile Ömer A.'yı (37) olaydan 30 dakika sonra suç aleti ile birlikte yakaladı. Cinayet zanlısı Ferhat A.'nın kuzeni M.Y.'nin de, 2020 yılında Mutlu Aksu'nun 36 yaşındaki kardeşi Muhammed Mustafa Aksu'yu öldürdüğü, iki aile arasında bu nedenle uzun süredir husumet bulunduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay, saat 05.00'da Yalı Mahallesi 105 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Aksu ile kuzeni Mutlu Aksu, sokakta yürürken yoldan geçen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

30 DAKİKADA YAKALANDILAR

Silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi. Aksu kuzenlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olaydan sonra harekete geçen İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek iki kişiyi öldüren aracın plakasını ve şüphelileri tespit etti. Olaydan 30 dakika gibi kısa bir süre sonra şüphelilerin bulunduğu ev ve işyerlerine baskın yapan polis, cinayet zanlısı Ferhat A. ile Ömer A.'yı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen zanlıların sorgulaması devam ederken, geçmişte kaynaklanan bir cinayetten dolayı taraflar arasında husumet olduğu ortaya çıktı.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAM"

Edinilen bilgiye göre; cinayet zanlısı Ferhat A.'nın teyzesinin oğlu olduğu öğrenilen M.Y.'nin 2020 yılında Muhammed Mustafa Aksu'yu pusu kurarak öldürdüğü, son olayda hayatını kaybeden ağabeyi Mutlu Aksu'nun da kardeşini öldürdükten 170 gün sonra yakalanan M.Y.'nin en ağır cezayı almasını istediği, o dönem bu işin peşini bırakmayacağını söylediği kaydedildi.

FATİH ŞENDİL