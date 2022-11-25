Soruşturmaya rağmen süt ticaretine devam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Köy-Koop Başkanı eşi Neptün Soyer, Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı 'süt ticaretlerine' ısrarla devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı bu süt ticaretiyle ihaleye fesat karıştırıldığı ve görevi kötüye kullanma suçu işlendiği iddiasıyla avukat Tarcan Ülük tarafından yapılan şikayetin ardından soruşturma başlatıp, dosyayı bilirkişi heyetine havale ederken Soyer çiftinin süt ticaretiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞME GÖNDERİLDİ

Neptün Soyer'in başında bulunduğu İzmir Köy-Koop, Büyükşehir Belediyesi'nden 45 günlük süt teminini içeren 27 milyon 637 bin liralık daha ihale aldı. Üstelik ihaleyle ilgili sözleşmenin soruşturma dosyasının Cumhuriyet Savcılığı tarafından bilirkişiye gönderildiği günlerde imzalanması dikkat çekti. 11 Kasım'da imzalanan sözleşmeye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Köy- Koop'tan 17 Kasım - 31 Aralık 2022 arasında 45 gün süt alacak ve karşılığında 27 milyon 637 bin lira ödeyecek.

HEYETE HAVALE EDİLDİ

Avukat Tarcan Ülük, 14 Nisan 2020'de görevi kötüye kullanma ve ihalelere fesat karıştarma suçlamaları işlendiği iddiasıyla Soyer çifti arasındaki süt ticaretiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. İşte bu başvuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu şikayet üzerine 2020/45862 sayılı dosya ile soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın son olarak soruşturma dosyası ve tüm evrakları kısa bir süre önce uzman bilirkişi heyetine havale etti.

DOSYA İNCELENECEK

Uzmanlar şimdi bu dosyayı inceleyecek ve ortada bir suç unsuru olup olmadığını araştıracak. Bununla ilgili hazırladığı raporu da Cumhuriyet Savcılığı'na sunacak. Savcılık da buna göre soruşturmaya devam edip etmeme veya kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verecek. Yani işin sonunda Soyer çiftine bu çok eleştirilen süt ticaretiyle ilgili bir dava açılabilir.

ERHAN GÜLENÇ