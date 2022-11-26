“10 şiddetindeki depreme dayanacak binalar yapmalıyız”

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatlarını kaybedenlerin aileleri için iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasıyla satın alınan 84 daire, kurayla hak sahiplerine dağıtıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen kura çekimi programında yaptığı konuşmada, 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından kentteki oda ve birlik başkanlarının kampanya düzenlemek için kendilerine müracaat ettiğini belirtti. İş dünyası temsilcilerinin depremde ölenlerin yakınlarına güvenli bir ev alma konusunda seferber olduğunu ifade eden Köşger, "Bu iş birliğini gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına, derneklere devletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Köşger, afetlere karşı tedbirli olmanın önemine değinerek, "Esas önemli olan vatandaşımızın içinde bulunduğu binanın güvenli hale gelmesi. 10 şiddetinde depreme dayanıklı binaları yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

3+1 22, 2+1 62 DAİRE ALINDI

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kampanya kapsamında TOKİ'den 84 konut satın alındığını belirtti. Depremin ülkenin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Kestelli, "Salı gecesi Düzce'de yaşanan 5,9 şiddetindeki deprem, bu gerçeği bir kez daha tüm şiddetiyle yüzümüze vurdu ama bu ikinci Düzce depremiyle şunu da gördük, yerinde kentsel dönüşüm, hem canı hem malı koruyor" diye konuştu. Kura çekimiyle, birden fazla yakınını kaybeden aileler için satın alınan 3 oda 1 salon 22 daire, bir yakınını yitiren aileler için alınan 2 oda 1 salon 62 daire, hak sahiplerine teslim edildi. Programa İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan ile hak sahibi depremzedeler katıldı