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Haberler İzmir İzmir'de korku dolu anlar! Minibüsteki silahlı saldırı kamerada

İzmir'de korku dolu anlar! Minibüsteki silahlı saldırı kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda bir kişi minibüse bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İHA

26.11.2022, 14:34

İzmir’de korku dolu anlar! Minibüsteki silahlı saldırı kamerada

Olay, 22 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 L 3797 plakalı minibüsüne bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayan Serkan Saltık ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 41 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Serkan Saltık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde 2 kişinin koşarak minibüse gitmesi, içlerinden birinin silahla minibüse doğru ateş ettiği ve sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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