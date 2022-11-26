Koalisyon güçlerine zarar vermemiz söz konusu değil

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

HAREKATTA şu ana kadar 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde ABD gözlem noktasını vurduğu iddiasının sorulması üzerine, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz" yanıtını verdi.

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