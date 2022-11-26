Koruncuk Vakfı’na ‘Yaşama Katkı Ödülü’

EĞİTİME erişimleri risk altındaki kız çocuklarının özgüvenli bireyler olarak toplum içinde yer almaları amacıyla çalışan Koruncuk Vakfı; İzmir'de, Bahattin Tatış Yarınlarda Var Olmak Ödül Töreni'nde "Yaşama Katkı Ödülü" ile onurlandırıldı. Vakıf adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Erkarakaş aldı. İzmir Özel Türk Koleji'nin Kurucusu, Matematik Öğretmeni Bahattin Tatış'ın değerleri ve ilkelerini yaşatmak, gelecek nesillere ışık tutan kişileri onurlandırmak için bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen tören, geniş bir davetli kitlesinin katılımıyla düzenlenen görkemli bir gecede sahiplerine sunuldu.

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