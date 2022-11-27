İzmir’de elektrik kesintisi 27 Kasım Pazar

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
27.11.2022 09:00 17:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI ÇEBİTAŞ FABRİKASI VE CİVARLARI
BAYINDIR
27.11.2022 09:00 12:00 OG Şebeke Bakım Çalışması DEMIRCILIK MAH., HACI BEŞIR MAH., KURT MAH., ORTA MAH., YENICE., HATAY MAHALLERININ BIR BÖLÜMÜ ETKILECEKTIR.
27.11.2022 13:00 15:00 OG Şebeke Bakım Çalışması DEMIRCILIK MAH.TM-1 7/1 NUMARALI BEKLEME KABIN TRAFOSU TAMAMI İLE ATEŞ TICARET FABRIKASI ETKILECEKTIR.
27.11.2022 14:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KIZILKEÇILI MAHALLESI TAMAMINDA
BORNOVA
27.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK ,YUNUS EMRE,DOĞANLAR,NALDÖKEN,KARACAOĞLAN MAHALLESİ, 1401/1,1406 SOKAKLAR,HACILAR KIRI CADDESİ,STİLAS AYDINLATMA SAN. VE TİC. AŞ.,ULÇAY LTD.ŞTİ,BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ,ÜNSPED PAKET SERVİSİ, DOĞANLAR KÖK,DEDELER LOJİSTİK ,DESA ENERJİ, EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ, EFES PİLSEN,HALUK TEZCAN,NAK KARGO,EGE METAL,OTOYOL AYDINLATMA ÖZ ALTIN İNŞAAT,FAZ ELK. MOT.MAK.SAN.TİC. A.Ş.,BEŞER BALATA,TERBAY,POLİS OKULU, HABER EKSPRESS GAZETESİ,KADIOĞLU YEM,İZMİR OTO CAM,UFUK ISICAM, CEMAŞ,DELTA DENİZCİLİK, ÖZCAN ÇİVİ,BÜYÜK OSMANOĞLULLARI DEPOLARI,AGS PARAFİN,EGEMEN YIKAMA,KILIÇLAR DIŞ TİC.MET.MAD.ENERJİ SAN.A.Ş,EVRİM POLİMER,TYH ULUSLARARASI TEKS.PAZ,DOĞAN PLASTİK, VOLTAR GIDA,GAZBETON, EDE DEMİR ÇELİK ÖZEL DM-2
27.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,ÖZ-AK NAKLİYAT,BOROVALI,MORİS HAYRET,DÜŞÜNÜR MOTORLU ARAÇLAR,AMCA MADENİ YAĞ
27.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA ,EGEMENLİK MAHALLESİ,CUMHURİYET,AYDINLAR CADDELERİ,60,61,62, 63,64,73,74,76, 77,78,401/1,405,405/1,405/2,6086-6090 SOKAKLAR, METAŞ KÖK, AYSALLAR PETROLŞERAFETTİN ÇETİN SULAMA,ÇANKAYA PRES DÖKÜM,BMC SN. TİC. AŞ.,BİRLİK OTO YAN SAN.,CESUR PLASTİK, TIPMED,KEREVİTAŞ,HAMDİ KURT, BIYIKLAR METAL GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ,KEMERALTI ÇANTA, BORTAR,İZELTAŞ, HASAN ASLAN,DERE BETON,GÜNFAR İNŞAAT,KAVUKLAR,AKÇANSA ÇİMENTO
ÇEŞME
27.11.2022 10:00 17:00 OG Arıza Onarım Çalışması Nedeni İle ÇAKABEY MAHALLESI 2200, 2230, 2237 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
KEMALPAŞA
27.11.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI
27.11.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KUYUCAK MAH. ANSIZCA MAH. 40.SK. KUYUCAK YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İÇ YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İZMIR ANKA MEVKII VE CIVARLARI
27.11.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KEMALPAŞA OSB
KİRAZ
27.11.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-6, TR-3
27.11.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (A KOLU)
KONAK
27.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ ,GAZİ BULVARI Ş.FETHİ BEY CADDESİ,1337, 1338 SOKAKLAR VE CİVARI
27.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN,İSMET KAPTAN,KÜLTÜR MAHALLESİ,ŞAİR EŞREF BLV., NECATİ BEY BULVARI, CUMHURİYET BULVARI,,A.E.A.H. ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ,İZMİR TİCARET ODASI BİNASI,1378, 1379 SOKAK,BEHÇET UZ ÇOÇUK HASTANESİ,İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI,SWİSS OTEL
MENDERES
27.11.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması GÖLCÜKLER HAM. GÖRECE CUMHURIYET MAH. HÜRRIYET MAH. ALTINTEPE MAH.
MENEMEN
27.11.2022 08:00 09:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CAMİKEBİR-MERMERLİ-AHIHIDIR-KAZIMPAŞA MAHALELERİNİN BİR KISMI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİ
27.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ 1405-1411-1410/1-1406 SOKAK İNKİLAP CADDESİ VE CİVARLARI
27.11.2022 14:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CAMİKEBİR-MERMERLİ-AHIHIDIR-KAZIMPAŞA MAHALELERİNİN BİR KISMI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİ
SELÇUK
27.11.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İSABEY MAH.ATATÜRK MAH.CUMHURIYET MAH. BIR BÖLÜMÜ VE EFES ÜST KAPI-MERYEMANA EVI CIVARI VE AYDIN YOLU ÜZERI ÖZEL TRAFOLAR
27.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. TAVŞANTEPE MEVKII VE CIVARLARI
TİRE
27.11.2022 09:00 11:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alınması Nedeni İle ALAYLI MAHALLESI, KURŞAK MAHALLESININ TAMAMI VE AKÇEŞEHIR AKKUYU TR-3 TRAFOSU, HASAN ATIK SULAMA GRUBU TRAFOSU, DURMUŞ SAYGILI SULAMA GRUP TRAFOSU İLE AKÇAŞEHIR KÖKTEN ÇIKAN ALAYLI FIDERINDEN ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLU ABONELER ETKILENECEKTIR.
TORBALI
27.11.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alınması Nedeni İle ÇAPAK MAH 2561,2594 SOKAK
27.11.2022 09:00 12:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ERTUĞRUL MAH.ZIYA İNCEOĞLU, TORBALI, NECMETTIN OĞUZ MITHATPAŞA CADDELERI 3109, 3103, 3034, 3097, 3075
27.11.2022 13:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alınması Nedeni İle ÖZBEY MAH UYUZDERE MEVKII, MICIR TESISLER VE 4034 SK ÖZEL TR ABONELERI
27.11.2022 14:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alınması Nedeni İle KARAKUYU MAH. FATIH. TAŞTEPE VE YELDEĞIRMENI CADDELERI
URLA
27.11.2022 00:00 08:00 OG SCADA Çalışması Nedeni İle İHSANIYE, OVACIK, BADEMLER, TURGUT, ULAMIŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
27.11.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALTINTAŞ, SIRA MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR