‘Muhalefette ne kaptan belli ne rota’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılında Ben De Varım - Karşıyaka Üye Katılım Töreni"ne katıldı. AK Parti'nin kuruluşundan sonra, "Bundan sonra Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini hatırlatan Dağ, şimdi ise "Cumhuriyetin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi olmayacak" dediklerini ifade etti. "Türkiye yüzyılı" için adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Dağ, "Togg ile ilk adımı hayata geçirdik. Yusufeli Barajı'nı yaptık. Gelecek, enerjide bağımsız olan ülkelerin kendi yüzyıllarını inşa edeceği dönemdir" dedi.

İZMİR'DE 65 BİN YENİ ÜYE

ÖNÜMÜZDEKİ yıl yapılacak seçimlerin önemine de değinen Dağ, "İki gemi var. Birinde rota ve kaptan belli. Diğerinde ne kaptan belli, ne de rota" diye konuştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmir'de bu yıl 65 bin 246 yeni üye katılımının olduğunu vurgulayarak, teşkilatın çalışmasıyla ilk yerel seçimlerde tüm belediyeleri alacaklarına inandığını ifade etti.