Söz verdiğin otopark nerede Soyer!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce kentin gelişimine önemli katkı koyması beklenen ve ABD'nin Newyork kentindeki Manhattan bölgesinin adı verilen İzmir Limanı ile Bayraklı Turan arasındaki 550 hektarlık alan, her geçen gün gelişerek büyüyor. Gökdelenler birbiriyle yarışırken yeni kent merkezi olma yolunda hızla ilerleyen bölgede birçok iş merkezi lüks restoranlar ve alışveriş merkezleri de açılmaya devam ediyor.

636 ARAÇLIK OTOPARK YETMİYOR

18 yıldır kullanılan Adliye Sarayı ile birlikte hareketlenmeye başlayan bölgenin kronikleşen otopark sorunu ise hala çözülmedi. Büyükşehir'in adliye binası yanında 66 milyon TL harcayarak sadece 636 araçlık tam otomatik olarak yaptığı ve geçen şubat ayında hizmete açtığı otopark her gün yüzbinlerce aracın gelip gittiği bölgede ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor. Otopark sorununun en mağdur kesimini ise her gün adliyeye gitmek zorunda olan avukatlar oluşturuyor. Yeni Asır'a konuşan avukatlar, çoğu kez trafik cezası yediklerini bazılarının ise araçlarının çekildiğini söyledi.

"HANİ 100 BİN ARAÇLIK YAPACAKTIN!"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Klasik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi örneğini görüyoruz. Manhattan bölgesinde otopark sorunuyla birlikte önümüzdeki süreçte başka sorunlar da yaşanacak. Başkan Tunç Soyer, göreve gelmeden önce İzmir'de 100 bin araçlık otopark yapacağı vaadinde bulunmuştu. Ancak kendi döneminde başlayıp bitirdiği herhangi bir otopark projesi yok. Burada otopark yeri bulmak bir yana insanlar araçlarını sürecek yol bile bulamayacak. Bunun nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu konuda ne yazık ki hiçbir tedbir alınmadı. Mağdur olan İzmirlilerdir. 3,5 buçuk yıllık Tunç Soyer döneminde, herhangi bir otopark projesi hayata geçirilemedi" dedi.

Manhattan Bölgesi'ndeki her yapıda 2 bin kişinin olduğunu belirten Hızal, "Adliye Bölgesinde yapılarak şubat ayında açılan otopark ise zaten daha önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde yapılmıştı. O da 636 kişilik bir otopark. Soyer'in bu konuda bir çabası olmadı. Ama seçim vaadi olarak 100 bin araçlık ne yeraltı ne de yerüstü otopark yapmadı. Kaynakları verimli kullanmadığı çiçek böceğe harcadıkları için asıl ihtiyaç olan projelere harcanamıyor" diye konuştu.

"DURUŞMALARI KAÇIRIYORUZ"

ADLİYE çevresindeki otopark sorununa isyan eden Avukat Fatih Kurdoğlu, Avukat Buket Gökmen ve Avukat Ali Onar, duruşmalara yetişmeye çalışırken mağdur olduklarını belirterek, bir an önce bu soruna yönelik çalışmalar yapılmasını gerektiğini söylüyorlar.

Aracını park edecek yer bulamadığı için defalarca otopark cezası yediğini söyleyerek ceza makbuzlarını Yeni Asır'a gösteren Avukat Fatih Kurdoğlu, "Avukatların dışında adliyede işi olan sivil vatandaşlar da park sıkıntısı çekiyor" dedi. Avukat Ali Onar ise, "Yolun ortasına bırakmak zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı aracım bile çekildi" diye konuştu. Avukat Buket Gökmen de, "Gün içinde en az iki kez adliyeyi kullanıyoruz. Sıra beklerken kaçırdığımız birçok duruşmalarımız oluyor" diye isyan etti.

TOLGA TEKİN