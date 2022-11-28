  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki olaylı Göztepe - Altay derbisi Avrupa basınında

İzmir'deki olaylı Göztepe - Altay derbisi Avrupa basınında

Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakadaki olaylar Avrupa basınına taşındı. The Sun ve BBC gibi Avrupa’nın önde gelen birçok medya kuruluşu, İzmir derbisine manşetlerinde yer verdi.

İHA

28.11.2022, 16:46

İzmir’deki olaylı Göztepe - Altay derbisi Avrupa basınında

Spor Toto 1. Lig'de dün akşam İzmir takımları Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele, saha içinde ve tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Altaylı taraftarların, Göztepe tribünlerine doğru işaret fişeği atmasıyla başlayan olaylar, maçın durduğu dakikalarda Göztepeli bir taraftarın Altay'ın kalecisi Ozan'a saldırmasıyla devam etti.



Avrupa'nın önemli basın organları da bu müsabakaya bültenlerinde yer verdi.

The Sun, "İzmir derbisinde Göztepeli taraftar sahaya indi ve korner direğiyle rakip kaleciye saldırdı" başlığını kullandı. BBC ise, "Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçında bir taraftar rakip kaleciye saldırdı" ifadelerine yer verdi.

İşte o anlar! Göztepe - Altay maçında sis ve işaret fişeği stada böyle sokuldu!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA