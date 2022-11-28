PKK yuvası Kandil’den İzmir Büyükşehir’e

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ile 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27,5 yıl hapsi istenen Mustafa Demir'in, Kandil bölgesinde 15-20 Mayıs 2004 tarihindeki sözde PKK Kongra-Gel 2'nci Kongresi'nde görüldüğü tespit edildi.

Demir'in, Kandil'deki fotoğrafı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında çekilen fotoğrafı yan yana konulduğunda ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor.





ŞEF OLARAK GÖREVLENDİRDİ

Yeni Asır'ın 'Özel Haber' ibaresiyle manşetten verdiği haberde, Mustafa Demir'in Soyer Başkanlığındaki Büyükşehir'e transfer süreci büyük ses getirmişti. HDP'li Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan Mustafa Demir, 2019 seçimlerinin ardından Çiğli Belediyesi'ne transfer oldu. Belli dönemlerde Soyer'i ziyaret eden Demir, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldu ve Sosyal Projeler Dairesi'nde şef tekniker olarak görevlendirildi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün CHP'li belediyelerdeki terörle iltisaklı kişilerle ilgili hazırlanan kırmızı dosyayı açtı ve Mustafa Demir'e de değindi. Soylu, "Mustafa Demir'in SGK kaydında, İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığında tekniker olduğu yazmakta. Bu kişi gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve halen Sincan Cezaevinde bulunmakta. Bu kişinin ayrıca, Kandil bölgesinde 15-20 Mayıs 2004 tarihinde, sözde PKK Korgra-gel 2'nci Kongresi'ne katıldığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.





KARAYILAN'IN ADAMI ÇIKTI

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olduktan sonra Başkan Tunç Soyer'le fotoğraf paylaşmıştı. Demir paylaşımında, "Güleryüz ve samimiyetinden dolayı başkanımıza teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden ve müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Sonay Bakar'ın da, Mustafa Demir ile görüntüleri olduğu ortaya çıktığı belirtiliyor. PKK'lı hainlere sahte kimlik ve pasaport da düzenlendiği belirtilen Mustafa Demir'in CHP'li belediyelerde görev alması, üstüne Kandil'de görüntülerinin ortaya çıkması, "İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki CHP-HDP ortaklığının kanıtı" yorumlarına neden oldu.