Uyuşturucu tacirlerine Rota’sını şaşırttı

İzmir'de 30 ay önce göreve başlayan narkotik köpeği Rota, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu. Operasyonların başarıyla sonuçlanmasında önemli rol oynayan Rota, şu ana kadar 30 tona yakın uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağladı.



UN ÇUVALLARINA GİZLENMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 300 kiloya yakın esrar-skunk, 17 kilo 291 gram metamfetamin, 10 kilo 218 gram kokain, 154 bin 835 sentetik ecza, 83 bin 494 ecstasy, 61 hassas terazi, 22 tüfek, 57 tabanca, 1345 tabanca/tüfek fişeği ve 62 şarjör ele geçirildi. 3 bin 655 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 300 kişi tutuklanırken, 214 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Bu operasyonların hemen hepsinde 30 ay önce göreve başlayan Rota'nın imzası var.





Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da İzmir'e yüksek miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisiyle harekete geçmiş, teknik ve fiziki takibin ardından 10 adrese yapılan baskınlarda 42 kilo skunk, 5.5 kilo kokain, 50 bin 650 ecstasy hap, 5 bin 976 sentetik ecza haplar ve 3 hassas terazi ele geçirilmişti.



Operasyon kapsamında fırına giren ekipler, un çuvallarına gizlenen skunk bulmuş ve 4 şüpheli gözaltına alınarak, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. ve C.Y. tutuklanmış diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Burada da narkotik köpeği Rota'nın büyük başarısı olduğu belirtilirken, 30 ay içinde 30 tona yakın değişik türde uyuşturucu maddelerin zulalandıkları gizli bölmelerde bulunmasında büyük emeği olduğu belirtildi.



ROTA'DAN KAÇMIYOR

Ödemişİzmir yolunda narkotik köpeği Rota ile yapılan aramada, 5 adet şeffaf poşet içinde 5 kilo metamfetamin ele geçti. Yakalan F.S adliyeye sevk edildi.



ZEHİR TACİRİNE VALİZ DARBESİ

İzmir Kemalpaşa'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada 16 kilo 325 gram skunk bulundu. Narkotik ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından Kemalpaşa'da durdurulan kamyonda dedektör köpekle yapılan aramada valizler içerisinde poşetlere konulmuş 16 kilo 325 gram skunk ele geçirildi. N.A, M.K. ve S.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ile M.K. tutuklandı. S.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



6 KİLO METAMFETAMİN

Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucunda İzmir'e Bornova'dan giriş yapmak üzere olan bir araçtaki aramada, içeriye zulalanmış vaziyette 6 kilo 465 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.D. tutuklandı.

FATİH ŞENDİL