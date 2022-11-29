Bakanlık ihaleye çıkıyor Varyant’taki yurt yıkılıyor

İZMİR İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Konak Varyant'taki öğrenci yurdu ve bölge müdürlüğü olarak hizmet veren binanın yıkımı için ihaleye çıktı. İhale içeriğine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı mülkiyetinde yer alan Konak Varyant'ta yer alan ve uzun yıllar kız öğrenciler için yurt ve Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü olarak hizmet veren bina ile Balçova İnciraltı'ndaki lojman binasının yıkılması planlanıyor. Binaların depreme dayanaksız olduğu için yıkım kararı alındığı öğrenildi.

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