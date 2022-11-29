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Haberler İzmir İzmir'den İstanbul'a borcunu almaya gitti! Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'den İstanbul'a borcunu almaya gitti! Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, borç verdiği parayı almak için İzmir'den İstanbul'a giden Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü.

DHA

29.11.2022, 13:47

İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya gitti! Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'de yaşayan Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, borç verdiği parayı almak için Karayev'in Fatih'te çalıştığı kuru temizleme dükkanına geldi. İkili konuşmak için iş yerinin mutfak katına indi. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karayev, mutfakta bulunan bıçakla Ashyrov'u boğazından bıçakladı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde yakalarken, sağlık ekipleri ağır yaralı Ashyrov'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Ashyrov hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatın kaybetti.

Esnaf Mustafa Erener, "Alacak verecek meselesiymiş sanırım. Kuru temizlemede olmuş. Yabancı uyruklularmış. Tartışma yaşamışlar. Biz de çok bir şey bilmiyoruz. Gece saatlerinde de polis ekipleri gelip inceleme yapmış" dedi.

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