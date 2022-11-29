Taş üstüne taş koymazken çöp üstüne çöp koyuyorlar!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'de yaşanan sorunları dile getirmek amacıyla partisinin Çiğli İlçe Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Sürekli, burada yaptığı konuşmada, "2016'da kaçak deşarj yaptığı için Çiğli Arıtma Tesisi'ne ceza kesilmiş. 2016 yılından beri kesilen hiçbir cezaya hukuki işlem yapılmamış. Kendilerine güveniyorlarsa gidip belgeleri çıkarıp yargıya başvursunlar. Ancak kazanamazlar hiçbir davayı. Birilerine buradan mesaj gönderiyorum. Çevre katliamı yapıyorsunuz, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere sorumluların hepsi bununla ilgili hesabını verir" diye konuştu.

'ÇEVRE KATLİAMI YAŞANIYOR'

Harmandalı çöplüğünde tehlikenin giderek arttığını ve şehre yaklaştığını söyleyen Sürekli, "Harmandalı Ümraniye gibi olmasın. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplantıların ardından hiçbir şey yapmadığı için tekrara giriyoruz. Büyük çevrecilik iddiası ile gelen Tunç Soyer, 'pelikanların başkanıyım' diyen Tunç Soyer, İzmir'i ne hale getirdi görüyoruz. İzmir'de bir çevre katliamı yaşanıyor. Büyük Kanal'da çevre katliamı yaşanıyor. Yarın öbür gün biri suç duyurusunda bulunursa ilerde karşılaşacağı dava sayılarını düşünemiyorum. Büyükşehir yetkilileri başta belediye başkanı taş üstüne taş koymazken çöp üstüne çöp koyuyor, laf üstüne laf koyuyor" diye konuştu.

EN ÇOK BEDEL ÖDEYEN İLÇE ÇİĞLİ

"ÇİĞLİ'NİN, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hatalarının, iş bilmezliğinin, beceriksizliğinin bedelini en çok ödeyen ilçe olduğunu söyleyen Sürekli, "İzmir'de ne kadar devasa ve büyük sorun varsa hemen hemen hepsi Çiğli'de toplanmış. İzmir'in çöplüğü, vahşi depolamadan bir türlü kurtulamayan çöplük Çiğli'de, İzmir'de koku sorunu var, körfez kirliliği var, çalışmayan arıtma tesisi var o da Çiğil'de. Çiğli'de ulaşım berbat. En berbat olduğu noktalardan birisindeyiz. Diğer yandan İKÇÜ burada ve öğrenciler yıllardır İZBAN durağı bekliyor ve onlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğinden nasibini aldı" dedi.

NİDA ALADAĞ