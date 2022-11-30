8 yılda 181 sondaj kuyusu kurudu

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaşanan su sıkıntısının geldiği noktayı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı ikinci oturumunda gözler önüne serdi. Başkan Ergün, iklim değişikliğine bağlı olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade etti. 8 yılda 181 sondajın kuruduğuna dikkat çeken Ergün, suya 400 metrelerde ulaşıldığını vurguladı. Başkan Ergün, "Su kaynaklarımız tükeniyor. Bu vahim durumun farkındayız ve suyu korumak adına yatırımlara devam ediyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK