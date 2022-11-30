Haberiniz var mı başkanım? Beni işten attılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile iki yıl önce sokakta oyuncak satarken tanışıp, belediyede işe başlayan Fatma Fidan Kılıç, kılık kıyafet kurallarına uymayarak disiplin suçu işlediği gerekçesi ile işten atıldı. 'İşimi geri istiyorum' yazılı pankart ile her gün saatlerce Büyükşehir Belediyesi önünde sesini duyurmaya çalışan Kılıç, daha önce yaptığı gibi akşamları da tekrar sokaklarda oyuncak satmaya başladı. 4 yıllık fakülte mezunu ve astım hastası olmasına rağmen belediyede bulaşıkçılıktan temizliğe, paketlemeden komiliğe kadar birçok işte gurur duyarak çalıştığını aktaran Kılıç, uğradığı mobbinglere sessiz kalmasına karşın kıyafet bahanesi ile haksız yere işten kovulduğunu, disiplin suçu yüzünden de işsizlik maaşı dahi alamadığı anlattı.

BİRÇOK ALANDA ÇALIŞTIRILDI

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Fatma Fidan Kılıç (52), kendi alanında iş bulamayınca öğrenim gördüğü kentte ofis işinden muhasebe yardımcılığına, sekreterlikten turizm işine kadar birçok alanda çalıştı. 2018 yılında İzmir'e göç etmek zorunda kalan Kılıç, burada da aynı kaderi yaşayınca bu kez geçimini sağlamak için sokaklarda oyuncak satmaya başladı.

AŞEVİNDE BULAŞIKÇILIK YAPTI

Kılıç, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile 2019 yılındaki yerel seçim döneminde tanıştı. Bir gün sokakta oyuncak satarken Soyer'in yanına gelip kendisinden oyuncak aldığını söyleyen Kılıç, bu kez 2020 yılında ikinci kez karşılaştıkları Soyer'in kendisine işe alma sözü verdiğini, aynı yıl Buca Evka 1'deki İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde işe başladığını aktardı.

ASTIM ATAKLARI GEÇİRDİ

Kendisine uygun bir işte çalışmayı beklerken aşevinde bulaşıkçı olarak görevlendirilen Kılıç, "Astım hastası olduğumu ve temizlik malzemelerinin sağlığımı etkilediğini söyledim. Çalışanların hepsi de erkekti. Bana 'İdare et, sonra değiştiririz' dediler. Sonra aşevi müdiresine gittim, anlattım. Onur isimli sendikacı 'İdari teknik bölüm var, orası senin için daha iyi olur' dedi. Yalanmış. Temizlik işine verdikleri için pandemiden dolayı yoğun hijyen malzemeleri kullanılıyordu, atak geçirdim. Tutanak tutup, önce bir huzurevine gönderdiler, sonra tekrar aşevinde paketleme işine verdiler. Paketlemede argo konuşanlar, tacizler, mobbingler, bağırıp çağıranlar olunca bu kez 2022 yılı Şubat ayında Gaziemir Fuarı'ndaki tesislere Mart ayında da belediye şirketi Grand Plaza'nın Balçova Teleferik Tesisleri'ndeki restoranına gönderdiler" dedi.

'BAŞKANA SESİMİ DUYURANA KADAR EYLEMİM SÜRECEK'

TUTANAKLARIN işleme konulduğunu söyleyen Kılıç, Grand Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Balıkçı ile Genel Müdürü Hasan İkat'ın imzalarını taşıyan disiplin kurulu kararı ve kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesi ile 17 Ekim'de iş akdinin feshedildiğini belirtti. İşe iadesi için dava açan Kılıç'ın, gündüzleri Büyükşehir Belediyesi önünde beklerken, akşamları da oyuncak satmaya devam ettiği öğrenildi. İş bulmanın zor olduğu bir dönemde, lise mezunlarının yaptığı işlerin bile kendisine çok görüldüğünü ancak bulaşıkçılık, temizlikçilik, çaycılık ya da komilik yapmaktan hiçbir zaman utanmadığını ifade eden Kılıç, "Tunç başkana sesimi duyurana kadar belediye önündeki eylemime devam edeceğim. Disiplin suçuyla kovulduğum için işsizlik maaşı da alamıyorum. İşimi geri istiyorum" dedi.

'İLK VAKADA UYARI YERİNE İHTAR VERDİLER'

BALÇOVA'DAKİ tesislerde önce komi olarak işe başladığını ancak kendisine iş kıyafetleri vermediklerini iddia eden Kılıç, "İşyerine uygun kıyafetleri kendi paramla aldım. Polen alerjisi nedeni ile kapüşonumu başıma takınca sorun ettiler. Sorumlu müdür iş kıyafetim sebebiyle tutanak tutturdu. İlk vakada uyarı yerine 'son ihtar' verip, tekrarında iş feshi dediler. Haziran'da menüsküs tedavisi gördüm. Tedavi sürecinde verdikleri ayakkabının ayağımı sıktığını ama benzerini giyeceğimi müdüre söyledim. Önce 'Tamam' dedi, sonra kıyafet yönetmeliğine uymadığım gerekçesi ile tutanak tutup beni İnciraltı Engelliler Eğitim Merkezi kafeteryasına gönderdiler" dedi.

METİN BURMALI