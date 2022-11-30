Kanserle dans eden kadın

İzmir'de meme kanseri olduktan sonra hayata dört elle sarılan 48 yaşındaki Güzin Yıldırım, hem hastalığını yendi hem de kanser hastası kadınlara örnek olmak adına Kanserle Dans Derneği'nde çalışmaya başladı. Kansere meydan okuyarak herkese örnek olan Yıldırım, Kanserle Dans Derneği'nde Başkan Yardımcısı oldu. Çok istemesine rağmen beklenmedik nedenlerden dolayı defalarca düşük yaptığı için çocuk sahibi olamayan Güzin Yıldırım, hayata sürekli pozitif yaklaştı. Bu zorlu süreçte rahim kanserinin eşiğinden dönen Yıldırım meme kanserinden sonra ikinci kez rahim kanseri olmadan erken müdahaleyle mucize eseri kurtuldu.

SAVAŞINI KAZANDI

Kanser hastalarına azmiyle örnek olan Güzin Yıldırım, hayatını bu hastalıkla mücadeleye adadı. Kanserle Dans Derneği'nin adının kanserle hayat boyu partner olarak yaşamalarından dolayı konulduğunu belirten Güzin Yıldırım, her zaman en büyük destekçisinin ise eşi Kazım Yıldırım olduğunu söyledi. Dernek sayfasında 100 binin üzerinde takipçileri bulunan Yıldırım, Türkiye'nin her yerine il il dolaşarak kanserle mücadele konusunda kadınlarla bilgilendirme eğitim çalışmaları yapmaya devam ediyor.

2012 yılında yakalandığı meme kanserinde zorlu savaşı kazandığını anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin her yerinde hastalarımız var. Hastanelerde yaptığımız çalışmalarımız bulunuyor. Kanser tedavisi gören hastalarımıza psikolojik destek de sağlıyoruz. Sanatsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Amacımız erken tanıya ve taramalara dikkat çekmek" dedi. Daha sonraki süreçte rahim kanseri şüphesiyle tedavi olduğunu ve bu hastalıktan başlamadan kurtulduğunu belirten Güzin Yıldırım, "11 kez düşük yaptım. Çok istememe rağmen çocuk sahibi olamadım. Ama hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Hastalığı yenmemde sosyal yaşamayı ve hayata pozitif yönden bakmamın çok etkisi oldu. Hayat felsefem; her şeye pozitif bakmak" dedi.

MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ

Bir Saat Bir Hayat projesiyle 60 bin kişiye ulaştıklarını ve 15 bin kadına birebir kendi kendine meme muayenesi eğitimi verdiklerini belirten Yıldırım, "Toplam 25 kongre, konferans ve panelde konuşmacı olarak katılımda bulunduk. Sosyal medya kanallarımız ile 57 ülkede yaklaşık 1,230,000 Kanserle Dans edene ulaştık" dedi.

MORALINIZI HEP YÜKSEK TUTUN

TEDAVİ sürecini hiç aksatmadığını, moralini hep yüksek tuttuğunu vurgulayan Yıldırım, "Kanser teşhisi alan hastaların hayatlarına eskisi gibi devam etmesi gerekiyor. Morallerini yüksek tutsunlar, bu yolun sonu değil, başlangıcı. Hastalığı atlattıktan sonra dışarda bir hayatın olduğunu fark ettim. Ölümün kıyısından döndüm. Daha çok sosyal oldum daha çok hayata döndüm. Eğlenceli aktivitelerde bulundum. Hayat çok güzel, yaşamaya değer. Her sıkıntı geçiyor ve güneş doğuyor" dedi.

TOLGA TEKİN