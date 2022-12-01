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Haberler İzmir Altay kalecisinin kafasında korner direğini parçalayan holigan Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı

Altay kalecisinin kafasında korner direğini parçalayan holigan Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı

İzmir’de çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan Göztepe-Altay derbisinde, siyah beyazlı ekibin kalecisi Ozan Evrim Özenç’e korner direğiyle vuran ve yaralayan Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Nihat Aydın, ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eklemek istediğim başka husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi

SABAH

01.12.2022, 12:37 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 12:52

Altay kalecisinin kafasında korner direğini parçalayan holigan Nihat Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi...Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz Pazar oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı. Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın (45) yaralanmasına neden oldu.

Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



28 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup tuvalete bırakan özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki ifade alma işlemleri tamamlandı

28 şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.



HOLİGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ayrıntılı ifadesine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, adeta şaka gibi savunma yapan Mehmet Nihat Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eklemek istediğim başka husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi

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