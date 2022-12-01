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Haberler İzmir "Engellemek sizin, hizmet bizim işimiz"

"Engellemek sizin, hizmet bizim işimiz"

1.12.2022

Engellemek sizin, hizmet bizim işimiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilmek istenen 'Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi' bu kez Danıştay üst kurulunun kararıyla kent gündemine oturdu. Yürütmeyi durdurma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sürecin devam ettiğini ifade etti.

"7 üniversitenin bilimsel raporuyla hazırlanan Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'ne karşı çıkan istemezükçüleri iyi tanıyoruz" diyen Kaya, "Stadyumlara, Konak Tüneli'ne, Çevre Yolu'na, kentsel dönüşüme, İzmir'in hayrına olan her şeye karşı çıktılar. Dava açmak, engellemek sizin işiniz. Tüm engellemelere rağmen, İzmir'e hizmet etmek bizim işimiz. İşine gelmeyince "adalet yok, yargı taraflı" diyenler, şimdi "adalet inancımız pekişti" diyor. Süreç devam ediyor. Hukuk sınırları içerisinde istemezükçülerle mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

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