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Haberler İzmir Deniz kenarında korkunç manzarayla karşılaştılar! İzmir'de kan donduran olay

Deniz kenarında korkunç manzarayla karşılaştılar! İzmir'de kan donduran olay

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu. Doğanbey sahilinde yatan bir kişinin hareket etmediğini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üzerinden Emre Solmaz (25) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İHA

02.12.2022, 18:17

Deniz kenarında korkunç manzarayla karşılaştılar! İzmir’de kan donduran olay
İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kayıp olan bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Doğanbey Sahili'nde meydana geldi. Deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset üzerinde herhangi bir darp veya yaralama izi olmadığı tespit edildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU
Üzerinden Emre Solmaz (25) adına kimlik çıkan ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Solmaz'ın dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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