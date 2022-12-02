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İzmir'deki utanç davasında karar: O babaya 70 yıl hapis

İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen mide bulandıran olayda 12 ve 17 yaşındaki kızlarına cinsel istismarda bulunan baba 70 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık R.B, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

AA

02.12.2022, 13:29

İzmir’deki utanç davasında karar: O babaya 70 yıl hapis

Karaburun ilçesinde geçen yıl 17 yaşındaki bir kızın, babası R.B'nin kendisine ve kardeşine cinsel istismarda bulunduğu şikayeti sonrası yakalanarak tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık R.B. (39), taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları hazır bulundu.

Sanık R.B, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığın, "küçük kıza nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını bir arada yaşadığı öz kızlarına, birden fazla karşı işlediğine hükmederek, üst sınır ve artırımlarla birlikte toplam 70 yıl 6 ay hapsine karar verdi.

Zihinsel engelli kızı öldüren şahsın cinsel istismar cezası almamasına acılı aile tepki gösterdi

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